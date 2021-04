Aktien New York: Nur leicht schwächer nach jüngsten Rekorden

Die Indizes an der Wall Street haben sich am Dienstag mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken aufgehalten. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,24 Prozent auf 33 447,81 Zähler. Im mittel- und langfristigen Bereich zeige der Trendpfeil beim Dow eindeutig aufwärts, schrieb der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. In den kommenden Tagen sollten Anleger aber etwas Geduld mitbringen.