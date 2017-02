Aktien New York: Ohne Elan - Warten auf morgige Trump-Rede

Die zuletzt rekordmüde Wall Street ist am Montag im frühen Handel kaum in Tritt gekommen. Der Dow Jones Industrial notierte rund eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung 0,03 Prozent schwächer bei 20 814,75 Punkten. Am Freitag war dem US-Leitindex nach seiner zehntägigen Rekordserie der Schwung ausgegangen. Der breiter gefasste S&P 500 gab zum Wochenstart um 0,06 Prozent nach auf 2365,85 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,21 Prozent auf 5332,30 Punkte.