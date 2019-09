Aktien New York: Rally beim Dow geht weiter - Jobmarkt keine Stolperfalle

Die jüngste Rally an der Wall Street ist am Freitag nach mauen Arbeitsmarktdaten mit etwas weniger Tempo weiter gegangen. Nachdem die US-Wirtschaft im August weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, musste der Dow Jones Industrial nur anfangs um seine Gewinne kämpfen. Zwei Stunden vor Schluss stand der New Yorker Leitindex 0,44 Prozent höher bei 26 844,68 Punkten. Er steuert so auf ein Wochenplus von 1,7 Prozent zu.