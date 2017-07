In den USA haben der marktbreite Aktienindex S&P 500 und der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag jeweils historische Höchststande erreicht. Der S&P 500 überwand seine alte Bestmarke von Mitte Juni und legte zuletzt um 0,30 Prozent auf 2455,27 Punkte zu. Beim Dow stand zuletzt ein Plus von 0,20 Prozent. Er hatte bereits am Mittwoch ein Rekordhoch erklommen.