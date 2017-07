Aktien New York: Rekorde bei S&P 500 und Dow - Hoffnung auf Geldpolitik

An der Wall Street haben die Standardwerte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P-500-Index erreichten am Freitag Höchststände. Derzeit treibt die Aussicht auf eine behutsame Geldpolitik in den USA die Börse an, nachdem die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, bereits am Mittwoch entsprechende Signale gesendet hatte.