Aktien New York: Rekorde für S&P 500 und Nasdaq Composite - Unternehmenszahlen

Erfreuliche Unternehmenszahlen haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag in Kauflaune versetzt. Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison legte der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,61 Prozent auf 21 645,03 Punkte zu. Seine Bestmarke von 21 681 Punkten ist nah. Hohe Kursgewinne bei den Aktien von Caterpillar und McDonalds schoben den Leitindex an.