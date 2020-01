Aktien New York: Rekorde vor Besiegelung des Teilhandelsabkommens

An der Wall Street ist die Rekordjagd am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erklommen im frühen Handel Höchststände. Auch Technologieaktien legten zu. Die Anleger zeigten sich erleichtert, dass China und die USA zwei Jahre nach Beginn des Handelsstreits nun endlich ein erstes Abkommen besiegeln wollen.