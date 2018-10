Aktien New York: Rekordjagd beim Dow geht weiter

Die Rekordrally beim Dow Jones Industrial ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Das Kursbarometer der Wall Street stieg in der ersten Handelsstunde bis auf den bisherigen Höchstwert von 26 951 Punkten. Zuletzt stand der Leitindex dann 0,56 Prozent höher bei 26 924,17 Zählern, womit er auf den fünften positiven Handelstag in Folge zusteuert. Schon am Vortag hatte er nach einigen Tagen Pause wieder eine Bestmarke aufgestellt.