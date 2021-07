Aktien New York: Rekordlauf nimmt an Fahrt auf - Jobdaten treiben an

"Der US-Arbeitsmarkt erholt sich kräftig, wenngleich die Konsensschätzung zur Arbeitslosenquote verfehlt wurde. Die Erwerbsquote stagnierte derweil", fasste Helaba-Analyst Ralf Umlauf die Entwicklung im Juni zusammen. Akuter Handlungsdruck für die US-Notenbank, von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik abzuweichen, besteht ihm zufolge noch nicht, da weiterhin viele Millionen Arbeitsplätze fehlten. Zudem verwies er auf die gesunkene Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden, während die Stundenlöhne gestiegen seien.

Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss gewann der Dow 0,40 Prozent auf 34 770,50 Punkte, was im Wochenverlauf aktuell ein Plus von rund einem Prozent bedeutet. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,61 Prozent auf 4346,47 Punkte vor und baute weiterhin seinen aussergewöhnlich kräftigen Halbjahresgewinn aus. Im Wochenverlauf steht zurzeit ein Plus von 1,3 Prozent zu Buche. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,91 Prozent auf 14 692,37 Punkte und damit im Wochenverlauf bisher um 2,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von IBM mit minus 4,5 Prozent an das Ende des Dow. Die Anleger reagierten mit Verkäufen auf die überraschende Nachricht, dass Cloud-Manager Jim Whitehurst - ehemals Chef des von IBM übernommenen Softwareanbieters Red Hat - seinen Posten in der obersten Führungsriege des Konzerns abgibt und nur noch beratend zur Verfügung steht. Analysten hatten ihm eine wichtige Rolle beim nötigen Umbau des Computer-Dinos zugetraut.

Um 0,7 Prozent abwärts ging es für die Boeing -Papiere, womit sie sich zunehmend von ihren deutlicheren Anfangsverlusten erholten. Nach der Notlandung einer Boeing 737-Frachtmaschine vor Hawaii kündigte die US-Luftfahrtaufsicht FAA eine Untersuchung an. Nach vorläufigen Angaben sind beide Piloten, die als einzige Insassen an Bord waren, von der US-Küstenwache gerettet worden.

Johnson & Johnson legten indes im Dow um 1,3 Prozent zu. Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns regt laut eigenen Angaben eine "starke und anhaltende" Immunantwort gegen die besonders ansteckende Delta-Variante (B.1.617.2) an. Curevac allerdings büssten weitere 5,6 Prozent ein nach fast 3 Prozent am Vortag - die Papiere litten weiter unter enttäuschenden endgültigen Daten zur Wirksamkeit des eigenen Corona-Impfstoffs.

Virgin Galactic legten in sehr regem Handel um knapp 7 Prozent zu, denn der britische Milliardär Richard Branson kündigte an, mithilfe seiner Raumfahrtfirma schon am 11. Juli ins Weltall fliegen zu wollen.

Unter den Börsenneulingen büssten Krispy Kreme 9,2 Prozent auf 19,07 US-Dollar ein. Ausgegeben zu 17 Dollar hatten die Titel der Donutkette am Donnerstag ihren ersten Handelstag bei 21 Dollar beendet. Der chinesische Fahrdienstleister Didi hatte am Mittwoch einen starken Börsenstart gehabt. Nun gaben die Papiere vor dem Wochenende um 8,2 Prozent nach. Händler führten das darauf zurück, dass die chinesische Internetregulierungsbehörde die Netzsicherheit des Uber -Konkurrenten überprüft./ck/men

(AWP)