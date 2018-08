Aktien New York: Rekordlauf setzt sich fort

Im frühen Handel rückte der Dow Jones Industrial um 0,19 Prozent auf 26 097,78 Punkte vor, während die anderen drei wichtigen Indizes Rekordstände markierten. Zuletzt erreichte der marktbreite S&P 500 einen Punktestand von 2901,31, was ein Plus von 0,16 Prozent bedeutete. An der technologielastigen Nasdaq verbuchte der Auswahlindex Nasdaq 100 ein Plus von 0,24 Prozent auf 7577,63 Zähler und auch der Composite-Index stieg weiter in noch nie dagewesene Höhen.

Der Blick auf die Konjunkturdaten ergab ein gemischtes Bild. So hatten die Preise am US-Häusermarkt im Juni den dritten Monat in Folge weniger deutlich zugelegt als erwartet. Allerdings ist der Preisanstieg immer noch solide und bewegt sich auf erhöhtem Niveau. Das vom privaten Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen für den Monat August hingegen war stärker als erwartet ausgefallen./ck/he

(AWP)