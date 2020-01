Der Leitindex Dow Jones Industrial nahm weiter Kurs auf die Marke von 30 000 Zählern und lag zuletzt 0,18 Prozent im Plus bei 29 349,24 Punkten. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 29 374 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 1 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,22 Prozent auf 3324,07 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,21 Prozent auf 9143,90 Zähler./la/he

(AWP)