Aktien New York: Rekordserie reisst nicht ab

Auch am letzten Handelstag der Woche kennt die Rekordjagd an der Wall Street kein Ende. Am Freitag im frühen Handel erklommen die grossen Börsenindizes neue Höchststände. "Möglicherweise muss der eine oder andere Anleger noch aufspringen, um den Zug vor dem Jahresende nicht komplett zu verpassen", vermutete ein Händler. Der Leitindex Dow stieg um 0,34 Prozent auf 28 474,86 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Gewinn von 1,2 Prozent ab. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche.