Aktien New York: Rekordstände bei den Nasdaq-Börsen - Dow nur moderat im Plus

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen sind auch nach Weihnachten in Rekordlaune. Im ruhigen Handel und gestützt durch positive Konjunkturdaten und steigende Ölpreise erreichten die Nasdaq-Indizes am Dienstag Höchststände. Dagegen kämpft der Leitindex Dow Jones Industrial weiterhin mit der 20 000 Punkte-Marke. Er näherte sich zeitweise aber zumindest wieder bis auf rund 20 Punkte an sein jüngstes Rekordhoch bei 19 987,63 Punkte an.