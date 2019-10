Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 1,17 Prozent tiefer bei 26 263,08 Zählern. Am Vortag war der Leitindex bereits 1,3 Prozent schwächer in den Oktober gestartet. Einmal mehr hatte sich die Marke von 27 000 Punkten als zu hohe Hürde erwiesen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 1,21 Prozent auf 2904,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,26 Prozent auf 7587,51 Zähler nach unten./edh/he

(AWP)