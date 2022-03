Aktien New York: Richtungslos nach Rally - Grosser Verfall im Fokus

Hinweise auf künftig noch stärker steigende US-Zinsen und fehlende Verhandlungsfortschritte zwischen Russland und der Ukraine bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem laufen zum Grossen Verfallstag an diesem Freitag an vielen Börsen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus, in den USA in der letzten Handelsstunde. Dabei versuchen grössere Marktakteure die Kurse vor dem Verfallstermin oft noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dies führt öfter zu grösseren Kursschwankungen./gl/stw

(AWP)