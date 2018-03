Aktien New York: Rücktritt von Trumps Berater dämpft die Stimmung

Zunächst hielten sich die Kursverluste aber einigermassen in Grenzen: In der ersten Handelsstunde sank der Dow Jones Industrial um 0,72 Prozent auf 24 704,69 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte sich der US-Leitindex noch um fast anderthalb Prozent von seiner vorangegangenen Talfahrt erholt und am Dienstag ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

Der marktbreite S&P-500-Index verlor am Mittwoch 0,50 Prozent auf 2714,45 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent auf 6883,77 Punkte bergab./gl/she

(AWP)