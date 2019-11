Aktien New York Schluss: Auf Rekordhoch - Trump: Teilabkommen steht fast

Die US-Börsen sind am Dienstag in neue Rekordhöhen vorgedrungen. Während die Gewinne zunächst nur minimal waren, zogen die wichtigsten US-Indizes gegen Handelsschluss deutlicher an. Auslöser waren aktuelle Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Ihm zufolge steht der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor.