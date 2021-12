Aktien New York Schluss: Dow dreht nach Rekordhoch ins Minus

Die US-Aktienmärkte haben am vorletzten Handelstag eines ausgesprochen erfolgreichen Börsenjahres moderate Verluste verbucht. Bis kurz vor Handelsschluss bewegten sich die Leitindizes am Donnerstag fast durchgehend im Plus, wobei der Dow Jones Industrial im frühen Geschäft ein weiteres Rekordhoch bei 36 679 Punkten erklomm. In den Schlussminuten scheinen einige Anleger dann doch kalte Füsse bekommen zu haben.