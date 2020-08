Aktien New York Schluss: Dow erhält Fed-Rückenwind - Nasdaq schwächelt

Die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel hat an der Wall Street am Donnerstag Rückenwind gebracht. Der Dow Jones Industrial legte um 0,57 Prozent auf 28 492,27 Punkte zu. Das New Yorker Kursbarometer schlug sich so dieses Mal besser als die zuletzt stark gefragten Technologiewerte.