Aktien New York Schluss: Dow erleidet grössten Tagesverlust seit Mai

Der New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag noch einmal der jüngsten Rekordjagd seinen Tribut gezollt. Gewinnmitnahmen drückten den Dow Jones Industrial am Ende mit 1,37 Prozent auf 26'076,89 Punkte ins Minus. Der Leitindex erlitt damit den grössten prozentualen Tagesverlust seit Mai 2017. Er setzte seine am Vortag begonnene Talfahrt fort. Seit Freitag, als der Leitindex bei 26 616 Punkten die nächste Bestmarke setzte, hat er nun schon ungefähr 2 Prozent verloren.