Aktien New York Schluss: Dow rettet sich mit Schlussspurt ins Plus

An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag zwischenzeitlich deutliche Verluste abgestreift und hauchdünn im Plus geschlossen. Börsianern zufolge griffen Schnäppchenjäger zu, nachdem der US-Leitindex aus Sorge vor einer strafferen Geldpolitik der Notenbank unter die viel beachtete 200-Tage-Linie gefallen war. Diese gilt als Indikator für den langfristigen Trend.