Aktien New York Schluss: Erholung stoppt - Dow gibt Tagesgewinne ab

Wie gewonnen, so zerronnen. So oder ähnlich lässt sich der Handelsverlauf an der Wall Street am Mittwoch zusammenfassen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der zu Börsenbeginn seine Erholung vom Montagscrash noch recht mutig fortsetze, drehte am Tagesende ins Minus. Die Gewinne lösten sich damit wieder in Luft auf. "Die Nervosität bleibt hoch und die Richtung an den Börsen unberechenbar", hiess es.