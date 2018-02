Aktien New York Schluss: Erneuter Ausverkauf wegen Angst vor Zinsanstieg

(Meldung um Einzelwerte ausgebaut) - Am US-Aktienmarkt ist es am Donnerstag zu einem erneuten Ausverkauf gekommen. Erstmals wieder seit November schloss der Dow Jones Industrial unter 24 000 Punkten. Keiner der 30 Index-Werte konnte sich im Plus halten. "Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen weiterhin im Würgegriff", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die zweite heftige Talfahrt an der Wall Street in dieser Woche.