Aktien New York Schluss: Gute Daten aus China stützen die Wall Street

Die Wall Street hat am Freitag von guten Konjunkturnachrichten aus China profitiert. In dem Land hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt. Grössere Gewinne verhinderten aber enttäuschende Nachrichten aus den USA: Die Stimmung der Verbraucher hatte sich in dem gerade abgelaufenen Monat schwächer als erwartet verbessert.