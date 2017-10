Aktien New York Schluss: Kursfeuerwerk an der Nasdaq - Dow hinkt nach

Deutliche Kurssprünge bei Technologiewerten haben am Freitag die US-Indizes an der Nasdaq in neue Rekordhöhen getrieben. Starke Zahlen von Alphabet , Amazon und Microsoft sorgten dafür, dass der Auswahlindex Nasdaq 100 erstmals über die Marke von 6200 Punkten sprang. Am Ende legte er 2,91 Prozent auf 6213,47 Zähler zu und verbuchte so den grössten Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren.