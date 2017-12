Aktien New York Schluss: Leichtes Plus dank Dollar-Schwäche

Der nachgebende Dollar hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag moderate Gewinne beschert. In einem sehr ruhigen Handel bewegten sich die Indizes allerdings kaum. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA hatte sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Dezember überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte in der vergangenen Woche stagniert.