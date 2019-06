Aktien New York Schluss: Schwacher Job-Markt befeuert Zinsfantasie

Nach überraschend schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt setzen Investoren an der Wall Street am Freitag wieder einmal auf die US-Notenbank als Retter in der Not. Die Erwartung, dass die Fed nun die Zinsen senkt, trieb die Kurse wie schon in den vergangenen Tagen nach oben. Der Dow Jones Industrial rückte um 1,02 Prozent auf 25 983,94 Punkte vor. In dieser Börsenwoche ging es mit dem Leitindex um 4,7 Prozent aufwärts.