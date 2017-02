Aktien New York Schluss: Weiter auf Rekordniveau - Warten auf Trump-Rede

Die US-Aktienindizes haben am Montag moderate Kursgewinne eingefahren. Sie notieren damit weiter auf Rekordniveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,08 Prozent auf 20'837,44 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,10 Prozent auf 2'369,73 Punkte. Auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es am Ende des Tages noch in den grünen Bereich mit plus 0,08 Prozent auf 5'347,55 Punkte.