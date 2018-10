Aktien New York Schluss: Zinsgespenst spukt weiter

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag abermals zurückgehalten. Nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent nach auf 26 430,57 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent nach unten auf 2880,34 Punkte.