Aktien New York Schluss: Zollkonflikt trübt Stimmung etwas weiter ein

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das bestimmende Thema an der Wall Street. Nachdem sich zuletzt etwas Hoffnung auf eine gütliche Einigung zwischen den beiden Staaten breit gemacht hatte, dämpfte am Donnerstag eine neue Runde gegenseitiger Strafzölle die Stimmung. Parallel geht das Tauziehen in den Ermittlungen wegen mutmasslicher russischer Einflussversuche auf die Präsidentschaftswahl 2016 und ob es geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager gab weiter.