Aktien New York: Schwach - Zinsängste und Handelskonflikte im Fokus

Die Aussicht auf schneller steigende Zinsen und ein möglicher Handelskrieg zwischen China und den USA haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag deutlich in die Defensive gedrückt. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben und bleibt für 2018 bei ihrem avisierten Straffungskurs. Für 2019 signalisierte sie jedoch anstatt der bisher zwei Zinsanhebungen nun drei Erhöhungen. Für 2020 wurde die Projektion ebenfalls angehoben.