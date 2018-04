Aktien New York: Schwache Bankenaktien bremsen den Dow

Kräftige Kurseinbussen der Bankenaktien einerseits und starke Kurse in der Energiebranche andererseits haben am Freitag eine Pattsituation am US-Aktienmarkt zur Folge gehabt. Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor der Schlussglocke um 0,20 Prozent auf 24 434,53 Punkte nach. Dennoch liegt der Index seit Wochenbeginn mit 2,3 Prozent im Plus.