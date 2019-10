Die kursierenden Rezessionsängste an den US-Aktienmärkten haben am Donnerstag nach weiteren enttäuschenden Konjunkturdaten noch einmal zugenommen. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,88 Prozent auf 25 849,29 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit Ende August. Am Vortag war der Leitindex bereits um knapp 2 Prozent und am Dienstag um rund 1,3 Prozent abgerutscht.