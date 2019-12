Aktien New York: Schwächer nach Trump-Tweet und enttäuschenden US-Daten

Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt sind am Montag schwach in den letzten Börsenmonat des Jahres gestartet. Überraschend gute Konjunkturdaten aus China rückten in den Hintergrund angesichts enttäuschender Daten aus der heimischen US-Wirtschaft und aktueller Äusserungen des Präsidenten. Donald Trump hatte zuvor auf Twitter die Reaktivierung von Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien angekündigt.