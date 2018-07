Aktien New York: Schwung lässt nach - Nasdaq rutscht ins Minus

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial behauptete im Handelsverlauf ein Plus von 0,37 Prozent auf 24 868,55 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,12 Prozent auf 2787,38 Punkte hoch. Dagegen rutschte der Auswahlindex Nasdaq 100 nach einem freundlichen Anfangshandel, der ihn in die Nähe seines Rekordhochs aus dem Juni brachte, ins Minus und verlor 0,19 Prozent auf 7262,22 Zähler.

Zuletzt hatte ein starker Arbeitsmarktbericht das Bild einer robusten US-Konjunktur untermauert. Mit PepsiCo gewährte am Dienstag zudem ein erstes Unternehmen Einblick in seine Geschäftszahlen, bevor am Freitag mit den drei Grossbanken JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo die Berichtssaison richtig Fahrt aufnimmt.

Dank florierender Geschäfte mit Snack-Produkten hatte der Coca-Cola -Rivale im zweiten Quartal trotz schwacher Nachfrage nach Softdrinks den Umsatz gesteigert. Zudem übertraf PepsiCo beim Gewinn die Erwartungen. Die Aktien legten um gut vier Prozent zu. Im Kielwasser dieser Entwicklung gewannen Coca-Cola-Titel mehr als ein Prozent.

Steigende Ölpreise gaben den Anteilscheinen der grossen Branchenkonzerne Auftrieb: Im Dow gehörten Chevron und ExxonMobil mit Gewinnen von jeweils rund ein Prozent zu den Favoriten der Anleger.

Beim Elektroauto-Hersteller Tesla konnten sich die Investoren nach einem starken Handelsauftakt zuletzt nur noch über einen Kursgewinn von 0,31 Prozent freuen. Dessen Fabrik in China ist laut Medienberichten beschlossene Sache. Tesla wolle bei Shanghai bis zu 500 000 Fahrzeuge pro Jahr bauen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. China ist ein gewaltiger und heiss umkämpfter Markt für Elektrofahrzeuge mit vielen einheimischen Herstellern. Eine Produktion in China würde Tesla konkurrenzfähiger machen.

Die Papiere von 21st Century Fox gewannen mit 0,41 Prozent in etwa marktkonform hinzu. Rupert Murdochs Medienkonzern bereitet laut einem Zeitungsbericht ein höheres Angebot für den britischen Bezahlsender Sky vor, um den US-Kabelriesen Comcast zu übertrumpfen. Konkrete Angaben zum Angebot enthält der Artikel nicht, es solle aber über der jüngsten Comcast-Offerte von 12,5 britischen Pfund je Sky-Aktie liegen. Die Comcast-Aktien verloren 0,67 Prozent. In London hatten die Sky-Papiere knapp zwei Prozent im Plus geschlossen./gl/he

(AWP)