Aktien New York: Shutdown macht Wall Street zu schaffen

Nach fünf Handelstagen mit Gewinnen sind die US-Aktienmärkte am Freitag etwas eingeknickt. Börsianer nannten den andauernden Regierungsstillstand in den USA als Hauptbelastungsfaktor. Ein heftiger Haushaltsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten legt seit nunmehr fast drei Wochen Teile der Administration lahm. Bislang ist keine Einigung in Sicht. Auch eine Lösung im Handelsstreit mit China lässt auf sich warten. Die Verhandlungen sollen einem Pressebericht zufolge nun Ende Januar auf höherer Ebene weitergehen.