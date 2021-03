Aktien New York: S&P 500 folgt Dow mit Rekord - Nasdaq holt weiter auf

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche sank in den USA stärker als erwartet. Die Kurse am amerikanischen Anleihemarkt belastete dies gleichwohl nicht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt leicht zu, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 1,53 Prozent. Jüngst war sie noch auf bis 1,6 Prozent gestiegen und hatte vor allem die hoch bewerteten Tech-Aktien abrutschen lassen.

Auslöser war die Furcht vor steigender Inflation angesichts des billionenschweren Rettungsplans von Joe Biden. Diesem steht nun nichts mehr im Weg: Nach der Verabschiedung des gewaltigen Corona-Konjunkturpakets durch den US-Kongress am Mittwoch will der US-Präsident das Massnahmenbündel mit seiner Unterschrift noch am Donnerstag in Kraft setzen.

Positive Nachrichten gab es am Donnerstag für Johnson & Johnson , dessen Corona-Impfstoff die Europäische Union zugelassen hat auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA. Die EU rechnet mit ersten Lieferungen im April. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass er nur einmal verabreicht werden muss, was Impfungen beschleunigen könnte. Die im Dow notierten Aktien rückten um 0,9 Prozent vor.

Ganz oben im Dow verteuerten sich die Papiere des Sportartikelherstellers Nike um rund drei Prozent und kletterten damit wieder in Richtung Rekordhoch. Die Anteile des Flugzeugherstellers Boeing gewannen weitere zwei Prozent. Kreisemeldungen zufolge steht der Airbus -Konkurrent kurz vor einem Grossauftrag von Southwest Airlines für die 737 Max. Die Boeing-Aktien profitieren ausserdem vom aktuellen Trend am Aktienmarkt zu Papieren der "Old Economy" und von den Hoffnungen der Luftfahrtbranche auf ein nahendes Ende der Corona-Krise.

Im sehr festen Technologiesektor stachen die Aktien von Oracle negativ heraus. Das starke Cloud-Geschäft mit IT-Anwendungen und Speicherplatz im Internet gab dem Softwarekonzern im abgelaufenen Quartal zwar weiter Schub, doch die Papiere sackten um fast sieben Prozent ab. Auch die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe half nicht. Die Anteile hatten jüngst ein Rekordhoch erreicht, daher strichen die Anleger nun wohl erst einmal Gewinne ein.

Die Aktien der Dating-Plattform Bumble stiegen nach der ersten Veröffentlichung von Quartalszahlen seit dem Börsengang um fast 17 Prozent. Damit honorierten die Anleger besser als erwartet ausgefallene Umsätze sowie einen positiven Ausblick. Menschen wollen sich wieder verabreden. Die Nachfrage nach Dates nach Ende der Pandemie dürfte steigen./ajx/fba

(AWP)