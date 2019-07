Aktien New York: S&P 500 schafft im freundlichen Umfeld Rekordhoch

Die anhaltend gute Stimmung an der Wall Street hat dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 am Mittwoch ein Rekordhoch beschert. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen am Markt in Grenzen. Weiterhin stützt die jüngste Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Kurse, auch wenn zuletzt die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union für etwas Ernüchterung gesorgt hatten.