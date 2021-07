Aktien New York: S&P 500 setzt seinen aussergewöhnlichen Rekordlauf fort

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,16 Prozent auf 34 558,23 Zähler und nähert sich zunehmend der Hürde von 35 000 Punkten, die er zum ersten und bislang letzten Mal im Mai überwunden hatte. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich fast unverändert. Der Auswahlindex Nasdaq 100 trat mit plus 0,02 Prozent auf 14 558,19 Punkte auf der Stelle.

"Der US-Leitindex bleibt auf Nordkurs, und hat dabei noch etwas Luft nach oben, bevor er wieder technisch überhitzt ist", kommentierte Andreas Büchler von Index-Radar die Entwicklung seit Mitte Juni. Zwar bleibt er vorsichtig, ob es dem Dow gelingt, bald wieder einen neuen Spitzenwert zu erreichen, ist aber eher optimistisch gestimmt.

Eine Stütze für die Börsen könnten dabei die Konjunkturdaten sein, doch an diesem Tag fielen sie etwas durchwachsen aus. Positiv dürfte angekommen sein, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitshilfe deutlich gesunken sind und auch die Stimmung in der US-Industrie im Juni trotz des konstatierten Rückgangs im Jahresvergleich laut der Helaba "sehr gut" ist und auf "anhaltend kräftiges Wachstum" hindeutet. Zugleich aber sanken die Bauausgaben im Mai überraschend statt weiter zu steigen, wie es erwartet worden war. Gewartet wird zudem mit Spannung vor allem auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juni, der an diesem Freitag veröffentlicht wird und eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) spielt./ck/men

(AWP)