Aktien New York: Spürbar tiefer zu Beginn - Amazon schwach

Mit deutlichen Verlusten sind die Aktienkurse in New York in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Der Leitindex Dow büsste am Freitag im frühen Handel 1,84 Prozent auf 23 897,24 Punkte ein. Die Quartalszahlen einiger Schwergewichte wie Amazon , Chevron und ExxonMobil kamen bei den Investoren nicht gut an. Zudem befürchten Börsianer ein Wiederaufflammen der Spannungen zwischen den USA und China wegen des Coronavirus.