Aktien New York: Stabil - Nahezu unverändert zum Vortag

Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss zeigte sich der Dow Jones Industrial mit 34 631,48 Punkten prozentual unverändert. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten befindet sich nach wie vor in Reichweite. Der S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 4227,82 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,01 Prozent auf 13 804,25 Zähler.

Unter den Einzelwerten waren im Dow die Aktien von IBM Spitzenreiter mit plus 1,2 Prozent.

Apple legten um 0,5 Prozent zu. Die Anteile des iPhone-Herstellers profitierten nach der Worldwide Developer Conference (WWDC) von teils positiven Analystenkommentaren.

Boeing legten um 0,4 Prozent zu und reagierten damit nach einer Berg- und Talfahrt kaum auf die Auftragsbilanz des Flugzeugherstellers für Mai. Das Unternehmen meldete Bestellungen für 73 Flugzeuge, davon entfiel mit 61 der Grossteil auf Max-Modelle. Unter Berücksichtigung von Stornierungen und Umbuchungen holte Boeing im vergangenen Monat 20 neue Aufträge herein.

Tesla gaben im Nasdaq 100 nach anfänglichen Gewinnen um 1,0 Prozent nach. Der Elektroautopionier konnte im Mai in dem für ihn zuletzt problematischen chinesischen Markt wieder spürbar Boden gutmachen. Ob sich die Erholung aber verstetigen lässt, wird sich erst noch zeigen müssen. Tesla umgeht mit seinem Vertriebsmodell lokale Autohäuser vor Ort und setzt auf Online-Bestellungen von Kunden. Wegen längerer Lieferzeiten bilden die Auslieferungen daher die Nachfrage von womöglich einigen Monaten zuvor ab.

Im Fokus standen zudem erneut die Aktien von Corona-Impfstoffherstellern. Curevac büssten an der Nasdaq nach deutlichen Vortagesgewinnen 12,5 Prozent ein. Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma dauert länger als gedacht. Nun heisst es, vor August werde es wohl kein Vakzin von Curevac geben. Zuletzt wurde mit einer Zulassung im Juni gerechnet. Auch die Papiere anderer Corona-Impfstoffhersteller schwächelten. So sanken Biontech um 5,0 Prozent und Moderna um 2,7 Prozent. Johnson & Johnson verloren 1,0 Prozent und Pfizer 0,6 Prozent.

Die am Vortag stark gelaufenen Aktien von Fastly zogen aktuell um weitere 6,5 Prozent an. Der Web-Dienstleister teilte mit, er habe die Probleme beheben können, nachdem zahlreiche Websites weltweit an diesem Dienstag wegen der Störung bei Fastly zeitweise nicht erreichbar gewesen waren. Betroffen waren unter anderem die Seite der britischen Regierung sowie die Nachrichtenportale des "Guardian", der "New York Times", der "Financial Times" und der französischen Zeitung "Le Monde"./ck/he

