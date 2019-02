Aktien New York: Stagnation dauert an

Ohne bahnbrechende Nachrichten von den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen hat sich die Stagnation an den US-Börsen am Mittwoch fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der schon am Vortag nicht von der Stelle gekommen war, bewegte sich im frühen Handel mit minus 0,04 Prozent auf 25 881,71 Zähler kaum vom Fleck. Damit ist die nach Weihnachten begonnene Kursrally erst einmal ins Stocken geraten.