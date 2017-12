Aktien New York: Standardwerte etwas tiefer - Apple drückt Nasdaq-Stimmung

Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende ist der Dow Jones Industrial am Dienstag kaum verändert aus dem Handel gegangen. An der Technologiebörse Nasdaq sorgten Sorgen um Apple für ein etwas deutlicheres Minus. Das Handelsvolumen war spürbar geringer als sonst. Die meisten europäischen Handelsplätze werden erst am Mittwoch wieder geöffnet.