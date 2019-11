Aktien New York: Starker Arbeitsmarktbericht treibt zu neuen Rekorden

Der marktbreite S&P 500 erreichte ein neues Rekordhoch bei knapp unter 3064 Punkten und legte zuletzt dann etwas moderater um 0,78 Prozent auf 3061,13 Punkte zu. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Zuletzt betrug sein Plus dann 0,70 Prozent auf 8140,05 Punkte

Die US-Wirtschaft schuf im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. "Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahrestiefs stagniert, ist ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft", die den Handelskonflikt mit China bislang "erstaunlich gut weggesteckt" habe, sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Zum Thema Handelskonflikt wiederholte zudem Larry Kudlow, der oberste Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, dass Trump weiterhin optimistisch sei bezüglich der Gespräche mit China über ein erstes wichtiges Teilabkommen. Einige Kapitel des Deals, inklusive des Währungsthemas, seien fertig oder beinahe fertig, sagte er dem TV-Sender Fox Business.

Im Dow standen zum einen die Apple -Aktien im Fokus, diese kletterten auf ein neues Rekordhoch von etwas über 253 US-Dollar, was ein Plus von 1,8 Prozent bedeutete. Zudem hatten sowohl der Ölkonzern ExxonMobil als auch Konkurrent Chevron Quartalszahlen vorgelegt. Zwar brach bei Exxon im dritten Quartal der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte ein und auch der Umsatz fiel kräftig, dennoch übertraf der grösste US-Ölkonzern beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar. Auch der freie Barmittelfluss verbesserte sich. Die Anteile legten um 1,5 Prozent zu.

Die Chevron-Aktien verloren 0,4 Prozent, nachdem Chevron mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten verfehlte. Auch die Produktionsvolumen blieben hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung zurück.

Unter den Grosskonzernen, die über ihr abgelaufenes Quartal berichteten, ragten die Papiere von US Steel heraus. Sie schossen dank eines überraschend starken Geschäftsberichts um 14 Prozent nach oben.

Alibaba gewannen 1,5 Prozent. Personalisierte Einkaufstipps und ein aufgemöbelter Lebensmitteldienst hatten bei dem chinesischen Internethändler im Sommer zu einem dicken Umsatzplus geführt.

Eine Übernahme bewegte den Markt: Der Internetgigant Alphabet will den Fitnessband-Pionier Fitbit übernehmen. Das Gebot liegt bei 7,35 US-Dollar je Aktie oder insgesamt 2,1 Milliarden Dollar. Erstmals war darüber zum Wochenstart spekuliert worden. Die Fitbit-Papiere gewannen zuletzt 15,7 Prozent und bauten ihre Gewinne der vergangenen Handelstage so weiter aus. Die A- und C-Aktien von Alphabet legten am Freitag moderat um 0,5 Prozent zu./ck/fba

(AWP)