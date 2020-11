Aktien New York: Starker Aufwärtstrend im November verliert Schwung

Überwiegend Kursverluste hat es am Donnerstag am US-Aktienmarkt gegeben. Nach dem fulminanten Wochenauftakt verliert die Anfang des Monats begonnene starke Aufwärtsbewegung an Dynamik. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,50 Prozent auf 29 251 Punkte und der marktbreite S&P 500 gab um 0,31 Prozent auf 3561 Punkte nach. Mehr Stärke zeigte wie schon am Vortag der technologielastige Nasdaq 100 , er legte um 0,45 Prozent auf 11 946 Zähler zu.