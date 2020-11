Aktien New York: Starker Monat endet wohl mit Gewinnmitnahmen

Zum Abschluss eines starken Monats haben die Anleger an der Wall Street im frühen Montagshandel Gewinne mitgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,90 Prozent auf 29 641,77 Zähler nach. Damit entfernte er sich weiter von der 30 000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche erstmals hinter sich gelassen hatte. In diesen Sphären hatten die Anleger zuletzt schon wieder kalte Füsse bekommen.