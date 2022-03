Aktien New York: Steigende Renditen halten Aktienkurse im Zaum

Nahezu Stillstand hat vor dem Wochenende an den US-Börsen geherrscht. Der starke Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt hielt die Investoren von Aktienkäufen ab. Zehnjährige US-Staatspapiere erreichten den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Sie werden mittlerweile mit 2,5 Prozent verzinst. Das kann die Refinanzierungskosten der Unternehmen verteuern und die Gewinne schmälern. Ausserdem verlieren risikoreiche Aktienanlagen an Attraktivität, wenn als sicher geltende Anleihen höhere Renditen abwerfen.