Aktien New York: Stimmungsdaten verhelfen Dow ins Plus

Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial wieder nach oben in Richtung der 28 000 Punkte. Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren kletterte der New Yorker Leitindex am Freitag um 0,52 Prozent auf 27 884,81 Punkte. Damit blieb er in seiner jüngsten Seitwärtsspanne, sein Wochenminus konnte er aber auf nur noch 0,2 Prozent reduzieren.