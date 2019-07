Aktien New York: Tech-Branche hängt dank Alphabet den Dow ab

Überraschend gute Zahlen vor allem aus der Technologiebranche haben am Freitag in New York die Stimmung gehoben. Nur der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten konnte davon nicht richtig profitieren, er stand zuletzt nur knapp mit 0,05 Prozent im Plus bei 27 153,78 Punkten. Im Wochenvergleich würde ihm dieses Niveau ein so gut wie ausgeglichenes Ergebnis einbringen.