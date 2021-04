Aktien New York: Techsektor holt weiter auf - S&P 500 mit Rekordhoch

Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte am Donnerstag weiter nach oben getrieben. So zog der Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 13 731,24 Punkte an. Er nähert sich allmählich wieder seinem Rekordhoch von Mitte Februar.